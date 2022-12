Lecce, Gonzalez è intoccabile

LECCE – In vista della partita contro la Lazio in programma mercoledì pomeriggio alle ore 16:30 al Via del Mare per la quart’ultima giornata del girone di andata il tecnico Baroni può contare pure su Banda e Gonzalez.

Partiamo dal giocatore zambiano che ha saltato le ultime tre amichevoli della squadra giallorossa.

Dopo il test in famiglia contro la squadra Primavera giocato al Deghi Center e vinto 5-0 dalla formazione di Baroni, in cui Banda ha segnato anche un gol (il terzo) e fornito un assist per Gonzalez, l’esterno ha saltato l’amichevole contro i dilettanti del Parabita e non ha giocato neanche l’amichevole di Udine, sebbene regolarmente convocato, per un fastidio tendineo.

Per l’amichevole contro il Varadzin, invece, non è stato convocato e ha seguito la partita dalla tribuna.

Ora si è unito nuovamente ai compagni di squadra e se tutto filerà liscio potrà essere tra le scelte di Baroni. Probabilmente a gara in corso. Ma è troppo presto per ipotizzare il possibile undici.

Banda ha segnato il suo primo e finora unico gol in giallorosso contro la Sampdoria.

L’allenatore giallorosso ha tirato un sospiro di sollievo pure e soprattutto per Gonzalez. Il centrocampista spagnolo aveva dovuto abbandonare il campo durante il primo tempo dell’amichevole contro il Varadzin. Tuttavia da subito non sembrava nulla di grave e dall’infermeria la diagnosi è stata: lieve trauma contusivo al ginocchio destro. Lo spagnolo ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo ed è quindi disponibile per la prima partita ufficiale del 2023, contro la Lazio. Un elemento a cui Baroni ha rinunciato raramente. Anzi, non ha mai fatto a meno di Joan. L’ultima volta che non era tra i titolari fu contro il Monza. Ma durante l’intervallo Baroni rivide la scelta e mandò in campo il giovane ventenne che impiegò tre minuti per pareggiare il gol del primo tempo del monzese Sensi.

Troppo presto per pensare alla formazione anti Lazio, ma il campionato è dietro l’angolo. Con i recuperi di Banda e Gonzalez l’undici giallorosso comincia a prendere forma.

In difesa l’unico dubbio è legato a Pongracic alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il giocatore croato proverà fino all’ultimo ad essere tra i giocatori disponibili.

A centrocampo il terzetto sarà formato da Hjulmand con ai lati Blin e Gonzalez.

In attacco Colombo e Ceesay si contendono un posto da titolare mentre sulle corsie esterne le scelte sembrano indirizzate inizialmente verso Strefezza e Di Francesco.