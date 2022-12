Vivai Arif, Pagliaro: “la chiusura non diventi definitiva, vogliamo chiarezza”

SAN CATALDO – “Quello che avevamo paventato è accaduto: la sospensione delle attività lavorative dei vivai San Cataldo e Gennerano di Lecce, per decisione del direttore Arif Francesco Ferraro. La delibera parla di sospensione temporanea, e vogliamo augurarci che sia davvero così e che si provveda a sanare in tempi rapidi le irregolarità riscontrate”. Interviene così sulla questione il consigliere regionale Paolo Pagliaro, che aggiunge: “Siamo stati i primi ad accendere un faro sulla vicenda, con un’interrogazione urgente all’assessore Donato Pentassuglia e poi con una richiesta di audizione in Commissione Agricoltura, nella quale sono emersi i problemi da risolvere per consentire la prosecuzione delle attività dei due vivai leccesi, presidio di biodiversità da oltre settant’anni. In quella sede l’assessore Pentassuglia annunciò una sospensione delle attività finché non fossero stati programmati e realizzati gli interventi necessari.Al momento – continua Pagliaro – non ci è dato sapere a che punto siano la progettazione e il reperimento delle risorse necessarie per ripristinarne l’operatività. Perciò chiediamo risposte in merito, affinché quella che è stata prospettata come una sospensione temporanea non diventi un lucchetto definitivo”.