Virtus Francavilla e Taranto ultimi allenamenti del 2022

Con le festività di Capodanno ormai alle porte le due salentine del Girone C del campionato di serie C, dopo gli ultimi allenamenti di oggi si fermeranno. Torneranno in campo lunedì per iniziare a preparare gli impegni del 7 gennaio. Entrambe giocheranno in trasferta: gli imperiali andranno a Messina, gli ionici a Catanzaro ad affrontare la capolista.

Il mercato aprirà i battenti il 2 gennaio e la Virtus Francavilla penserà prima agli esuberi: sul piede di partenza potrebbero esserci Ekuban, Perez e Mastropietro poco utilizzati. Il Taranto è vicinissimo all’acquisizione di Claudiu Micovschi dell’Avellino che dovrebbe arrivare in prestito e potrebbe essere interessata proprio a Leo Perez della Virtus Francavilla.