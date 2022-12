Torna in libertà l’ex sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi

OTRANTO – E’ tornato in libertà l’ex sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi, in carcere dallo scorso 12 settembre per effetto dell’inchiesta Hydruntiade sul presunto scambio di favori tra politica e imprenditoria ad Otranto.

La gip Cinzia Vergine ha accolto la richiesta avanzata dai suoi legali difensori Gianluca D’Oria e Alessandro Dello Russo revocando la misura dei domiciliari e convertendoli in un obbligo di firma, 3 volte a settimana, presso la locale stazione dei carabinieri