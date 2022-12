Ricoverata per influenza, muore a due anni e mezzo

LECCE – Una bimba di due anni e mezzo di Sannicola è morta in ospedale a Lecce a causa delle complicazioni dovute all’influenza.

Il decesso è avvenuto al Vito Fazzi, dove la piccola era stata ricoverata nella notte tra Natale e Santo Stefano. Giunta dapprima al Pronto soccorso del nosocomio gallipolino per una gastroenterite, era stata trasferita poco dopo nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Lecce per ulteriori accertamenti, visto che le sue condizioni continuavano ad aggravarsi. Dalla successiva risonanza è risultata una Encefalomielite, come diretta conseguenza del virus influenzale che ha portato alla morte della piccola.

“L’intera comunità è sotto choc” ha detto il sindaco di Sannicola, Cosimo Piccione. Appena appresa la tragica notizia, sono stati spenti il grande albero che campeggia nella piazza principale del paese e tutte le luminarie cittadine in segno di lutto.