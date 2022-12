Happy Casa Brindisi, in vendita i biglietti per le prossime tre gare casalinghe

BRINDISI – Happy Casa Brindisi guarda al futuro e vuole farlo insieme ai suoi tifosi e dopo il sold out registrato in occasione dell’ultima sfortunata gara con Scafati, la società di contrada Masseriola ha messo in vendita i i biglietti utili ad assistere alle prossime sfide casalinghe di Burnell e compagni al PalaPentassuglia. Le gare interessate, tutte domenicali, sono quella con Virtus Segrafedo Bologna del 22 gennaio, con Unahotels Reggio Emilia del 29 e con Tezenis Verona del 12 febbraio. Sarà possibile acquistarli al New Basket Store, Corso Garibaldi, oppure on line e nei punti vendita autorizzati Vivaticket.

Prosegue anche la campagna abbonamenti per il girone di ritorno che inizierà proprio con la gara con la Virtus Bologna.