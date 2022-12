Dal 1° gennaio stabilizzati 450 lavoratori precari della sanità

LECCE – A partire dal 1° gennaio 2023 la Asl di Lecce stabilizza 450 lavoratori precari. Potranno beneficiare di un contratto a tempo indeterminato 405 dipendenti a tempo determinato, tra operatori sanitari e non, tra cui 260 infermieri, 5 medici, 79 Oss, 10 fisioterapisti, 5 ostetriche, 5 tecnici di radiologia, 9 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 9 tecnici della prevenzione, 9 operatori tecnici specializzati, 4 collaboratori tecnico professionale.

Con lo stesso provvedimento verranno immessi in ruolo 124 dipendenti di altre amministrazioni attualmente in servizio in Asl Lecce. Sono stati prorogati a 36 mesi i contratti a tempo determinato in scadenza per 383 unità del personale di comparto.