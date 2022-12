Via libera al rondò di via Cremona. E si torna a parlare della Lecce-San Cataldo

LECCE – La viabilità protagonista nel consiglio comunale di oggi. La seduta odierna è stata incentrata in particolar modo sulla realizzazione di una rotatoria tra via della Libertà, la trafficatissima via del Mare, tanto per intenderci, e via Cremona.

Semaforo verde al progetto definitivo, alla variante urbanistica e ai necessari espropri che verranno eseguiti. Costo dell’operazione 535mila euro.

Si tratta di fatto di un’opera strategica, fondamentale sul piano della sicurezza ma che ha significativi risvolti sul piano sociale.

“La sistemazione dell’immissione su via Cremona da via della Libertà – ha spiegato l’assessore alla Viabilità, Marco De Matteis – rappresenta l’unico sbocco dal comparto 51 sulla Lecce San Cataldo”.

Grazie al nuovo rondò i residenti di via Cremona potranno concretamente avvicinarsi al tessuto urbano della città. “Il comparto 51 – ha spiegato il capogruppo Antonio Rotundo – è scollegato dalla città, l’unico collegamento è rappresentato proprio da via Cremona. Ecco perché si tratta di un’opera “attesa, utile e necessaria” per centinaia di famiglie di residenti.

La realizzazione della rotatoria diventa l’occasione per parlare della trasformazione dell’asse viario Lecce-San Cataldo, in un corridoio verde . “L’opera – ha sottolineato il sindaco Salvemini – rientra nel Cis, il contratto istituzionale di sviluppo. E’ stata ritenuta ammissibile ma non finanziata. Ad ogni buon conto potremmo realisticamente utilizzare studio di progettazione facendo leva sui fondi europei 2021-2027 del Por regionale”. Un buon auspicio per imprimere una decisa accelerazione al progetto (rimasto al momento solo uno slogan) Lecce è il suo mare”.

Alla fine la delibera è passata con 23 voti favorevole e un astenuto, il consigliere Luciano Battista.