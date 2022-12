Serie C, Giudice Sportivo, fermati Labriola del Taranto e Miceli della V. Francavilla

TARANTO – Il Giudice Sportivo ha multato il Taranto con 500 euro per non avere assicurato la regolare illuminazione dello stadio al momento dell’inizio della gara interna col Monopoli del 23 dicembre. Ha inoltre fermato per un turno il calciatore rossoblù Valerio Labriola espulso al 56°. Altri 500 euro di ammenda e una giornata di squalifica per l’allenatore dei portieri Vincenzo Marinacci, per una condotta non corretta nei confronti degli avversari al minuto 80.

In casa Virtus Francavilla invece è stato fermato per una giornata il difensore Mirko Miceli.