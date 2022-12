Mercato serie C, V.Francavilla e Perez potrebbero salutarsi

Tra pochi giorni entra nel vivo il calciomercato e tra le due squadre salentine di serie C, Virtus Francavilla e Taranto, potrebbe andare in porto un’operazione importante. Agli ionici potrebbe interessare Leo Perez, l’attaccante di Mesagne, classe ‘89, che dovrebbe essere in uscita dalla squadra di Calabro. In questa stagione solo 9 apparizioni ed un gol per lui, uomo d’esperienza e uomo spogliatoio, potrebbe rigenerarsi con Capuano.