BRINDISI – Happy Casa Brindisi: cercasi disperatamente personalità. La squadra di Vitucci ha perso la gara che sarebbe dovuta essere un trampolino di lancio verso la Final Eight. Con Givova Scafati era una gara alla portata, bisognava soltanto essere convinti e dare tutto nei momenti clou, ma così non è stato.

E adesso bisogna fare i conti anche con la zona salvezza, sarebbe un vero guaio se malauguratamente dovesse andare male, non è proprio nell’ordine d’idee della società di Contrada Masseriola pensare al peggio.

Brindisi ha 10 punti, peggio hanno fatto soltanto, per ora, Verona, Trieste, Napoli e Treviso con 8 e la Reggiana fanalino di coda con 4 punti. Vero è però che seppur si sia complicata la corsa per la Final Eight di Coppa Italia, c’è ancora la possibilità di entrare nei giochi.

Bisogna vincere però, bisogna cambiare mentalità, bisogna scavare in fondo all’anima di ognuno dei giocatori per tirare fuori la personalità che questa squadra non ha ancora dimostrato di avere.

Il tempo stringe e bisogna ritrovarsi, bisogna iniziare a macinare i legni dei palazzetti.

Serve un atleta che prenda per mano la squadra e la conduca fuori da questo limbo, uno dovrà diventare il leader di uno spogliatoio in cui ancora non c’è il gruppo, dove ognuno viaggia per sé, ma nessuno si salva da solo e dunque bisogna unirsi; senza fare nomi e gettare la croce su qualcuno in particolare, nessuno si deve sentire esente di una responsabilità enorme. La piazza di Brindisi merita di sognare in grande e non di faticare per uscire via dalle sabbie mobili dell’incertezza.

Adesso testa ai prossimi tre incontri: il 2 gennaio a Trento, che ha 14 punti, l’8 in casa col Varese che ha 14 punti e il 15 gennaio trasferta a Sassari che ha gli stessi punti, 10.

Tre gare importantissime per sognare o per rischiare di sprofondare in un incubo.