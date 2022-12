Choc al circo: domatore azzannato da una tigre durante lo spettacolo

LECCE – Terrore tra il pubblico durante lo spettacolo al circo: un domatore è stato azzannato da una tigre nel pieno del numero con gli animali. È successo nel tendone allestito nella zona pip di Surbo. Sul posto in questi minuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. Dalle prime informazioni, l’uomo, Ivan Orfei dell’omonimo circo, avrebbe riportato ferite profonde a una gamba e al collo. Non è in pericolo di vita. I carabinieri sono intervenuti immediatamente per ricostruire l’accaduto.