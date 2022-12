Lecce, doppio Gonzalez per battere il Varadzin

LECCE – Emozioni al Via del Mare prima, durante e dopo, la gara amichevole giocata dal Lecce contro i croati del Varadzin del vicepresidente Davor Vugrinec, ex calciatore giallorosso, che prima del fischio d’inizio è stato premiato dal presidente Saverio Sticchi Damiani per le 78 presenze e 24 gol con la maglia del Lecce.

Sempre prima dell’inizio, passerella per il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino omaggiato con una maglia con il numero 600, le sue 600 partite in serie A tra Lecce, Fiorentina e Bologna.

Baroni manda in campo la squadra che molto probabilmente sceglierà anche per la gara con la Lazio: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Kovacevic, risponde a specchio con Radosevic; Stanic, Stolnik, Ba, Kolaric; Teklic, Puclin, Pilj; Herrera, Brodic, Sego.

Dopo appena sette minuti il Lecce passa in vantaggio con Gonzalez; il giovane spagnolo impatta di testa su assist di Strefezza e gonfia la rete.

È un buon Lecce, abbastanza propositivo, e al 16° arrivo il raddoppio sempre di Gonzalez che con una grande conclusione batte Radosevic.

Fa tutto Gonzalez praticamente che al 36° si fa male ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto Askildsen.

La prima frazione consegna ai tifosi un Lecce in totale controllo della gara; da segnalare un gol annullato per fuorigioco a Di Francesco al 36° minuto.

Nella seconda frazione inizia il valzer delle sostituzioni ma nulla di particolarmente importante accade più e termina così per due a zero.

Ottime indicazioni per Baroni che adesso incrocia le dita sperando che per Gonzalez non si tratti di nulla di importante e di averlo a disposizione per la gara con la Lazio.

Il Lecce chiude il suo 2022 di fronte al suo pubblico con questa vittoria; sugli spalti presenti quasi 6mila spettatori, 5668 per l’esattezza.