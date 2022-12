Falcone: “Buona prova, con la Lazio inizia un nuovo campionato”

LECCE – Il Lecce batte 2-0 il NK Varazdin in amichevole al Via del Mare. Buon primo tempo, ripresa senza grandi emozioni. Nel post match è il portiere giallorosso, Wladimiro Falcone, a dire la sua: “Era l’ultima partita, l’ultimo impegno che ci avvicina al campionato. Abbiamo fatto una buona gara, sotto ritmo nel primo tempo ma ci è servita per ritrovare entusiasmo”.

Nel primo tempo si è infortunato Rodriguez e l’ex Cosenza parla anche di questo: “Gonzalez è un ottimo calciatore, però il suo infortunio non ci ha influenzato più di tanto”.

Poi, dice la sua sulla convocazione in Nazionale con Mancini: “Bella soddisfazione, ero contento di stare lì. Sono contento, poi vedremo in futuro ma lo dovrò meritare con il Lecce”.

Il 4 gennaio riprende il campionato e il Lecce ospiterà la Lazio: ” Con la Lazio inzia un altro campionato. Dobbiamo farci trovare pronti e portare a casa l’obiettivo il prima possibile. La gara con la Lazio la sento come un derby, mi hanno fatto delle battute”.

Infine, “Stiamo rimettendo un poco di benzina nelle gambe e da dopodomani la prepareremo tatticamente”.