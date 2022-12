Lecce, preoccupa la caviglia di Pongracic. Il maltempo blocca Helgason

LECCE – (t.d.g.) La squadra giallorossa ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti. Hjulmand e compagni si sono ritrovati al Via del Mare. Assente Helgason, a causa di problemi aerei dovuti al maltempo. Hanno seguito un programma personalizzato Dermaku, Bistrovic, Banda e Pongracic (a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra subito ad Udine). Domani a partire dalle ore 14.30 è in programma al Via del Mare la gara amichevole internazionale con il Vardazin.

Questa la lista dei calciatori convocati da Baroni:

1- BLEVE

4- CETIN

5- PONGRACIC

6- BASCHIROTTO

7- ASKILDSEN

9- COLOMBO

11- DI FRANCESCO

13- TUIA

16- GONZALEZ

17- GENDREY

19- LISTKOWSKI

21- BRANCOLINI

23- BJÖRKENGREN

25- GALLO

27- STREFEZZA

28- OUDIN

29- BLIN

30- FALCONE

31- PERSSON VOELKERLING

36- SAMOOJA

42- HJULMAND

77- CEESAY

83- LEMMENS

93- UMTITI

97- PEZZELLA

99- RODRIGUEZ