Spopola sul web la Mariah Carey salentina con la sua versione di White Christmas

LECCE – In Messico, dove attualmente vive, è soprannominata la Mariah Carey italiana per via della sua grandissima estensione vocale: Daniela Pedali, salentina doc, dopo aver iniziato la sua carriera in Italia, collezionando anche una partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione “Giovani”, è volata dall’altra parte del mondo, in Sud America, dove è diventata una vera e propria celebrità, arrivando ad esibirsi persino per Papa Francesco. In occasione delle festività natalizie, ecco la sua versione di White Christmas, uscita pochi giorni fa ma già ascoltatissima.

Giorgia Durante