Santo Stefano al PalaPentassuglia, si alza il sipario su Brindisi-Scafati

È tutto pronto al PalaPentassuglia per la sfida di Santo Stefano tra Happy Casa Brindisi e Givova Scafati, valida per la giornata 12 del massimo campionato di basket nazionale.

Le due squadre si sono già affrontate in pre season, in una gara amichevole giocata sui legni del Pala Wojtila di Martina Franca, il 24 settembre scorso, ed Happy Casa superò Givova Scafati per 95-91.

Ovviamente questa sarà tutta un’altra storia, ci sono in palio due punti che pesano come macigni sull’autonomia di entrambe le compagini ma sono particolarmente importanti per Brindisi che vuole raggiungere a tutti i costi un piazzamento tra le prime 8 per partecipare alla Final Eight di Coppa Italia che si svolgerà a Febbraio a Torino.

Per il team di Vitucci questa è la prima di quattro gare basilari per raggiungere l’obiettivo tanto sperato. Poi il 2 gennaio sarà di scena a Trento, l’8 si torna sui legni del PalaPentassuglia per ospitare Varese e il 15 gennaio si vola a Sassari. Al termine di questo poker di partite si traccerà una linea per vedere capitan Burnell e compagni come avranno gestito l’ansia e la necessità di far risultato.

Adesso testa solo a Scafati, il resto si vedrà passo dopo passo, di canestro in canestro, adesso si accendano le luci su questa bella gara di Santo Stefano, appuntamento al PalaPentassuglia, arbitrano Alessandro Martolini, Alessandro Nicolini e Edoardo Gonnella, palla a due alle ore 19.30.