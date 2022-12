Prisma Taranto ospita Top Volley Cisterna, appuntamento alle 18:00

TARANTO – Il grande volley, scende sui parquet nel giorno di Santo Stefano e i tarantini della Gioiella Prisma che alle 18.00 ospiternno la Top Volley Cisterna Latina per la seconda giornata di ritorno del campionato di A1 Superlega maschile. Grande attesa al Pala Mazzola dove è atteso il pubblico della grandi occasioni per questo appuntamento che è molto importante in chiave salvezza. Il Taranto è infatti penultimo al pari del Padova con 9 punti e sono a più 3 dal Siena, ultimo in classifica, che ne ha 6.