Lecce-Lazio da domani in vendita i biglietti

LECCE – Parte domani alle ore 10:00, la vendita dei biglietti per la gara Lecce-Lazio che si giocherà il 4 gennaio alle 16:30 allo stadio Via del Mare.

Sarà possibile acquistare i tagliandi on line su vivaticket anche il giorno della gara, e nei punti vendita autorizzati, mentre, come sempre i botteghini dello stadio non sono abilitati alla vendita dei biglietti ma saranno attivi il giorno della gara dalle ore 14:30 solo per i servizi di ritiro accrediti e cambio utilizzatori.

Ecco tutti i prezzi: