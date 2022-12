Lecce, Bove più lontano. Per ora da Roma arriverà solo la Lazio

LECCE – Campionato e calciomercato, ormai ci siamo. Meno otto per alzare nuovamente il sipario sulla Serie A. Qualche ora prima, invece, si potranno depositare i contratti di accordi firmati e controfirmati. Il Lecce sembrava averne pronto uno: quello di Edoardo Bove, giovane centrocampista della Roma che può fare al caso del Lecce. O, forse, si può già dire, poteva. Perché la Roma potrebbe dirottarlo al Sassuolo se il club romanista riuscirà a convincere la società emiliana a lasciare partire Frattesi già a gennaio. Ognuno fa i conti in casa propria e la Roma avrebbe più vantaggi, in termini tecnici, a cedere Bove al Sassuolo.

Probabilmente Corvino e Trinchera non nutrono più le stesse speranze di qualche settimana fa e avranno cambiato obiettivo. I due dirigenti non vogliono lasciare nulla al caso e proveranno a migliorare tutti i reparti. Occupandosi pure di eventuali cessioni,

A Baroni spetta il compito più difficile: evitare distrazioni e avere la massima concentrazione per affrontare al meglio queste prime sfide del nuovo anno con le quali si chiuderà il girone di andata e si aprirà quello di ritorno.

Mercoledì al Via del Mare l’amichevole contro i croati del Varadzin rappresenta l’ultima tappa di avvicinamento alla sfida con la Lazio, in programma il 4 gennaio.

La squadra per il momento non è cambiata, la condizione fisica certamente sì, la struttura tattica no. Il periodo di sosta, però, non sarà stato utile solo per recuperare la forma e mettere energia nelle gambe, ma pure per migliorare quelle situazioni tattiche che funzionavano meno e per dare alla propria manovra un effetto meno scontato.

Sono queste le novità che potrebbero accorciare il gap da una squadra quotata come la Lazio. Da martedì, amichevole compresa, tutto sarà finalizzato alla sfida con la Lazio di Sarri.

Per prima cosa il tecnico Baroni vorrà capire i tempi di recupero di Pongracic e dello stesso Banda. E poi iniziare a ragionare, eventualmente, sulle possibili, alternative.