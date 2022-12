HDL Nardò, la quiete prima del big match con Fortitudo Bologna

NARDÒ – Per HDL Nardò bocce ferme per le festività, un po’ di riposo, ed ultime ore di relax prima di calarsi nella realtà dell’attesa per un grande big match: il 4 gennaio arriverà a Lecce, al Pala San Giuseppe da Copertino la Fortitudo Bologna, una delle più importanti società italiane di basket che nello scorso torneo è retrocessa in A 2 ma ha tanta voglia di tornare sul grande palcoscenico ma che adesso si ritrova con 14 punti, due in meno di Nardò.

Nel Palazzetto leccese è atteso uno tsunami di pubblico granata, questo è quello che spera la società neretina, perché i tifosi del Toro sono stati e saranno sempre l’uomo in più del roster, adesso guidato da Di Carlo.

Il coach di Santa Maria Capua Vetere è un ottimo condottiero ed ha trovato la quadra amalgamando un gruppo che tra infortuni e inserimenti nuovi ha camminato sempre sul filo del rasoio.

L’ultima vittoria ottenuto a Chiusi, l’ottava stagionale, ha proiettato la squadra neretina in zona playoff con 16 punti nel Girone Rosso comandato da Forlì, Cento e Pistoia con 22, mentre a 18 c’è Udine che Nardò ha superato nella penultima giornata al termine di una gara perfetta.

Inizia il conto alla rovescia dunque per ospitare Bologna, l’entusiasmo è alle stelle perché fino a qualche anno fa nessuno avrebbe mai immaginato, nella cittadina salentina, di giocare una gara con Fortitudo avendo addirittura due punti in più in classifica.

Il bello dello sport è questo ed è quindi lecito sognare, per i granata, una storica vittoria.