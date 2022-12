Happy Casa Brindisi perde con Scafati e chiude malamente il 2022

Sold out nel PalaPentassuglia, i tifosi rispondono presente, per la gara tra Happy Casa Brindisi e Givova Scafati, a non esserci come dovrebbe però è il team di Vitucci che sbaglia l’ennesima gara. E se fino al suono della sirena la speranza di Brindisi era di vincere in proiezione Final Eight di Coppa Italia, adesso dovrà guardare indietro perché la classifica inizia a diventare preoccupante.

Il primo tempo è stato pressoché equilibrato, 19-16 il primo quarto e 29-31 il secondo. Al rientro poi Scafati ha messo la freccia, scappando via e vincendo l’incontro.

Il terzo periodo è terminato 42-50, nell’ultimo quarto i padroni di casa hanno tentato la reazione ma Scafati ha retto bene mettendo in cassaforte 2 punti d’oro che valgono l’aggancio a aggancio a Brindisi. La gara è Terminata 71 a 75.

Happy Casa il 2 gennaio andrà a Trento, Scafati invece ospiterà il Napoli.

IL TABELLINO HAPPY CASA BRINDISI-GIVOVA SCAFATI 71-75 (19-16, 29-31, 42-50, 71-75) HAPPY CASA BRINDISI: Etou 6 (2/5, 1 r.), Burnell 9 (2/5, 0/1,6 r,), Reed 10 (3/9, 1/2, 3 r.), Bowman 16 (3/4, 3/8, 5 r.), Mascolo 7 (3/7, 0/3, 2 r.), Mezzanotte 3 (1/2 da 3, 1 r.), Riismaa 8 (2/5, 0/1, 7 r.), Bayehe (1 r.), Perkins 12 (5/8, 0/2, 6 r.), Dixson ne, Bocevski ne, Guadalupi ne. All.: Vitucci. GIVOVA SCAFATI: Thompson 4 (1/1, 6 r.), Okoye 15 (2/3, 3/4, 4 r.), Pinkins 10 (3/8, 1/3, 8 r.), Rossato 2 (1/2, 0/1, 2 r.), Imbrò (0/1, 0/1, 1 r.), Butjankovs 12 (4/6, 0/1, 4 r.), Logan 21 (4/12, 4/10), Stone 11 (4/4, 1/3, 10 r,), Tchintcharauli ne, De Laurentiis ne, Caiazza ne. All.: Caja. ARBITRI: Martolini – Nicolini – Gonella.