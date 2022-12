Perdono il controllo del mezzo e si schiantano contro un muro. Illesi per miracolo

GALATINA – Perdono il controllo dell’auto e finiscono per schiantarsi contro il muro di cinta di un’abitazione. Spaventoso incidente questa mattina, intorno alle 5, in via XX Settembre a Galatina, dove l’auto, una Citroen C3, a seguito dell’urto si è ribaltata, rimediando notevoli danni nella parte anteriore. I ragazzi coinvolti nel sinistro sono usciti miracolosamente illesi e si sono poi allontanati. L’autovettura è stata rimossa intorno alle 7. Sul posto è poi intervenuta la polizia locale per eseguire i rilievi.