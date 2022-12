Vigilia di fuoco: due auto distrutte dalle fiamme

TUGLIE\SQUINZANO – Vigilia di fuoco nel Salento, due auto sono state distrutte dalle fiamme a Tuglie e a Squinzano. Non si placa la scia di incendi di vetture che ormai da mesi si verificano nel Salento.

Il primo episodio è avvenuto poco prima dell’una a Squinzano in via Papa Giovanni Paolo I: una Fiat Panda di un 70enne del posto ha preso fuoco, quasi sicuramente per motivi accidentali.

Il secondo episodio invece è accaduto poco prima le due di sabato notte, in via Duca D’aosta a Tuglie.

E’ intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli, che hanno provveduto a spegnere una Opel Corsa di un 75enne incensurato. Sull’episodio, che pare essere di natura dolosa, stanno indagando gli agenti del commissariato di Gallipoli. Un prezioso aiuto per stabilire cosa sia accaduto potrebbe essere fornito dalle videocamere di videosorveglianza della zona.