Su Telerama, un Natale “In Famiglia”

LECCE- Il Natale a Telerama si festeggia “In famiglia”. Come ogni domenica, torna anche domani, in diretta su canale 15, la trasmissione condotta da Manuela Sparapano, insieme a Lino Perrone.

Anche per il 25 dicembre tante sorprese, ospiti e tanto altro: dalle rubriche alle sorprese telefoniche, ai bambini che diventano protagonisti, pronti a intervistare i loro idoli. E ancora, tra gli ospiti: Samuele Baglivi, direttamente dalla trasmissione All Together Now Kids, il circo Ivan Amedeo Orfei ed Enzo Petrachi. Infine, da non dimenticare i giochi e i premi in palio, tra cui la fantastica crociera.

E’ tutto pronto: In Famiglia vi aspetta domani a partire dalle 9.30 su Telerama, per trascorrere insieme un Natale ricco di sorrisi e sorprese.