Duplice omicidio in Germania: il movente nei presunti abusi dello zio sulla nipote?

ALBSTADT\NOVOLI – Il lavoro degli inquirenti, dopo la confessione di Massimo Quarta 52enne di Novoli, fermato dai militari del posto, che ora dovrà rispondere di duplice omicidio è concentrato sulla ricerca del possibile movente.

L’uomo è zio di Sandra, una delle vittime, figlia di un fratello. L’altra vittima è Christian Zoda ex fidanzato di Sandra. I tre vivevano ad Albstadt in Germania, a circa 100 chilometri da Stoccarda. La vicenda e l’allarme era scattato già domenica scorsa dopo la scomparsa della giovane che abitava a pochi metri dalla casa dello zio. Dopo due giorni sono iniziate incessanti le ricerche di Sandra inspiegabilmente sparita nel nulla. Mercoledì, il 23enne , Christian Zoda, di origini siciliane, rimasto vittima successivamente della furia omicida di Quarta aveva postato su Facebook un annuncio con le immagini della ex fidanzata, alla quale era ancora legato da un rapporto di amicizia.

Nel post, chiedeva aiuto a tutti e sperava di rintracciare la giovane, scriveva tutti i dettagli in suo possesso, raccontava che Sandra aveva lasciato alcuni effetti personali come “borsa, scarpe, giacca, occhiali, e cellulare a casa”, aggiungendovi :“Non ha contattato nessuno non è andata al lavoro”. Poche ore dopo lo stesso Christian è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre era all’esterno della pizzeria di famiglia. Trasportato d’urgenza in ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta ed il suo cuore ha cessato di battere. Al momento del fermo da parte della polizia, il presunto assassino non ha opposto resistenza, aveva ancora addosso una pistola che potrebbe essere l’arma del delitto ed ha rivelato il luogo in cui era il corpo della povera nipote , sepolto nel giardino della sua abitazione.

Dai primi rilievi pare che la prima ipotesi investigativa si concentri proprio sul rapporto tra zio e nipote in passato.

Pare che Sandra fosse stata vittima di violenza e che Christian avesse convinto l’amica a denunciare i fatti. Probabilmente per questo Quarta potrebbe aver deciso di uccidere entrambi.