A Calimera “Visioni” di Enzo Martano

CALIMERA- Appuntamento con l’arte e la cultura a Calimera. Per due giorni il 26 e il 27 dicembre, l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale ospiterà la mostra personale d’ arte contemporanea ” Visioni” di Enzo Martano. Il titolo della mostra prende spunto dal modo vi vedere e percepire natura e oggetti da parte dell’ artista. Un intreccio tra immaginazioni e realta di figure e paesaggi,dove i colori e sfocature fanno delle opere dell’ artista Enzo Martano uno stile che lo contraddistingue. Negli ultimi mesi l’ artista ha esposto nelle piu importanti gallerie d’Europa e in molte gallerie italiane. A Ottobre è stato selezionato per esporre quattro sue opere al Karrousel du Louvre a Parigi, il mese successivo alla Biennale di Barcellona ,a Dicembre all’ Espacio Gallery di Londra e infile alla Biennale dell’Irpinia. Il 26 e 27 Dicembre l’esposizione personale a Calimera.