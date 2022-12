Lecce ssconfitto in amichevole a Udine 2-0

LECCE – È finita 2-0 per l’Udinese l’amichevole che il Lecce ha disputato alla Dacia Arena di Udine. Il successo è arrivato con un gol per tempo: nella prioma mfrazione a segno Beto per l’Udinese; nella ripresa Perez. Lecce più vispo soprattutto nella primaparte di primo tempo, dopo la squadra di Sottil ha preso le contromisure cercando di imporsi con il proprio gioco.

Il tecnico del Lecce Baroni ha schierato nella formazione titolare Bleve in porta; Gendrey, Pongracic, Umtiti e Pezzella in difesa; Blin, Hjulmand e Gonzalez a centrocampo; Strefezza, Ceesay e Di Francesco in attacco. L’Udinese ha risposto con Silvestri in porta; Becao, Bijol ed Ebosse in difesa; Eihizibue Lovric, Wallace, Makengo e Ebosele a centrocampo; Beto e Succes in attacco.

Ha arbitrato l’incontro Minelli di Varese. Il Lecce ha giocato con il lutto al braccio per la scomparsa di Antonio Lillo storico collaboratore del settore giovanile del Lecce.

La partenza del Lecce è stata subito decisa con Strefezza che impegnava Silvestri dalla distanza. Poi all’11’ un inserimento di Gonzalez metteva i brividi alla squadra friulana che gradualmente si è presa la scena. Tra il 13′ e il 20′ è stato Beto a impensierire Bleve, bravo soprattutto nella seconda occasione capitata al numero nove dell’Udinese. Al 23′, però, la giocata del centravanti dei friulani è vincente, 1-0.

Al 28′ ancora Beto contro Bleve, il portiere del Lecce si salva in uscita. Al 35′ Pongracic si fa male e deve abbandonare il campo. Quattro minuti più tardi è Baschirotto a prendere il suo posto. Dopo l’intervallo e prima del fischio d’inizio della ripresa Sottil presenta Jajalo e Perez per Makengo e Becao. Al 6′ arriva il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio di punizione è Perez a firmare il due a zero. La squadra bianconera potrebbe segnare ancora, ma Bleve è bravo al 19′ e al 21. Baroni ha inserito pure Voelkerling, Oudin, Askildsen, Bjorkengren, Lemmens, Listkowski, Gallo, Brancolini e Tuia. Sono rimasti inutilizzati Falcone, Cetin, Colombo, Corfitzen. Mentre Banda e Rodriguez sebbene convocati, non hanno preso parte all’amichevole e hanno svolto un lavoro personalizzato. Mercoledì 28 (la preparazione riprenderà martedì 27 al Via del Mare) è in programma una seconda amichevole, questa volta al Via del Mare contro il Varadzin, compagine del massimo campionato croato il cui vice presidente è l’ex giallorosso Davor Vugrinec.