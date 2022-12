Il Lecce a Udine. L’amichevole in diretta su Tele Rama alle ore 15:30

LECCE – Oggi a Udine (ore 15:30) il Lecce affronterà in amichevole l’Udinese. Per la squadra leccese un avversario pari grado dopo aver affrontato la squadra Primavera e i dilettanti del Parabita. Ieri mattina la squadra è stata impegnata in un allenamento al Via del Mare. Erano assenti i nazionali Gallo, Falcone, Colombo e Baschirotto. Hanno svolto un lavoro personalizzato Bistrovic, Dermaku, Helgason e Banda, quest’ultimo a causa di un fastidio tendineo. Il giocatore zambiano è stato comunque convocato per l’amichevole di questo pomeriggio.

Questa mattina la squadra giallorossa parte per Udine con un volo charter. I quattro convocati in Nazionale azzurra hanno raggiunto direttamente la località friulana. L’allenatore Baroni ha convocato 27 calciatori. I portieri Falcone, Bleve e Brancolini. I difensori Cetin, Pongracic, Baschirotto, Gendrey, Gallo, Umtiti, Pezzella, Lemmens, Tuia. I centrocampisti Askildsen, Gonzalez, Björkengren, Blin, Hjulmand. Gli attaccanti Colombo, Strefezza, Oudin, Banda, Di Francesco, Listkowski, Ceesay, Rodriguez, Voelkerling e Corfitzen.

La gara si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta Tele Rama, canale 15 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Il match sarà diretto da Daniele Minelli di Varese, coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto di Rovigo e Thomas Miniutti di Maniago. In campionato le due squadre si sono affrontate alla tredicesima giornata e l’incontro finì 1-1.