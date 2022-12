Cutrofiano, dai banchi di scuola ai fornelli. L’orientamento scolastico è servito

CUTROFIANO – Dai banchi di scuola ai fornelli può essere un attimo. Non è un gioco o una vacanza ma si tratta di un’esperienza inserita nel più ampio progetto di orientamento al percorso formativo di istruzione che i ragazzi della scuola Don Bosco di Cutrofiano hanno avuto la possibilità di vivere grazie all’associazione Kalò Fai. Le due classi con migliore voto in condotta, dell’istituto di istruzione primaria di secondo grado sono state selezionate e a loro è stata data la possibilità di partecipare ad una giornata sui generis. Tutti cuochi per un giorno in una affermato ristorante di Cutrofiano la Tenuta Mezzana che ha messo a disposizione dei ragazzi lo staff e le proprie cucine. Lezioni teoriche e pratiche seguite passo dopo passo da Fabio Bandello, chef pluridecorato che ha dispensato consigli e ricette. Studenti attenti e vogliosi di imparare i segreti di un mestiere che potrebbe rappresentare per loro una professione in futuro. Divertimento, formazione, sinergia tra associazione e scuola, tutti ingredienti di un piatto davvero ben servito.