Amichevole Lecce-Varadzin al Via del Mare: c’è il ritorno di Davor Vugrinec

LECCE – (t.d.g.) Due amichevoli in pochi giorni per il Lecce. Domani a Udine e poi mercoledì al Via del Mare. La squadra che sfiderà il Lecce è l’NK Varadzin, compagine del massimo campionato croato che atualmente occupa la quinta posizione.

Nei quadri dirigenziali del club croato c’è pure l’ex giallorosso Davor Vugrinec che ricopre la carica di vice presidente. Vugrinec giocò nella squadra giallorossa dal 2000 al 2002 prima di essere ceduto all’Atalanta. Con il Lecce, 72 presenze e 21 gol. Indimenticabile quello che regalò la vittoria al Lecce (il 12 novembre 2000) contro l’Inter di Tardelli al Meazza.

Nella squadra croata gioca anche il figlio di Vugrinec, Noa, 20 anni, ala destra.