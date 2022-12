LECCE – Un incontro conviviale, sobrio, elegante ma calato in un’atmosfera familiare. L’unione sportiva Lecce ha ospitato presso il ristorante La Dogana, giornalisti e partner commerciali e non solo, per uno scambio di auguri ma anche per dire semplicemente “Grazie”. Ironia, musica, brindisi sorrisi e auguri. C’è stato un po’ di tutto nella serata animata dal gruppo The Lesionati. Gag e intrattenimento sullo sfondo di tanto buonumore a tinte giallorosse.