Pet Working – Gli animali d’affezione in Ufficio: approvato progetto

LECCE- Soddisfazione da parte dello Snals /Confsal per l’approvazione all’unanimità del “Progetto Sperimentale Pet Working – Gli animali d’affezione in Ufficio”, avanzato dalla Consulta Universitaria. Il progetto consentirà ai dipendenti dell’Unisalento di portare con se’ in ufficio il proprio animale domestico.

Potranno accedere agli uffici, cani di piccola o media taglia e gatti. Il progetto sperimentale avrà durata di 1 anno , al termine del quale , qualora gli effetti di ricaduta siano positivi potrà trasfondersi come modalità ordinaria

Alla luce di tutto questo la segretaria Angela Mercuri dello Snals/Confsal, ringrazia il Rettore Pollice e gli organi collegiali della Consulta e del Consiglio di Amministrazione , per la sensibilità dimostrata nei confronti di una materia che sta molto a cuore a numerosi dipendenti dell’Università del Salento.