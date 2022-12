L’occupazione femminile frena, ma crescono le imprese in rosa

PUGLIA – In Puglia, nel 2020, il tasso di occupazione femminile ha segnato -29,3 punti percentuali rispetto a quello maschile, documentando un divario di genere maggiore rispetto a quello riscontrabile nel resto del Mezzogiorno (-26 per cento) e in Italia (-19,9 per cento).

Sono alcuni dei dati emersi nel corso della conferenza stampa organizzata in queste ore da Arpal Puglia per presentare “Capitane d’impresa: i Centri per l’impiego a sostegno dell’imprenditoria femminile”, il progetto con cui viene attivato un servizio gratuito di orientamento e consulenza specializzata per le donne che vogliono avviare una propria realtà imprenditoriale o consolidare quella già esistente.

Durante la conferenza, Davide Stasi, data analyst, ha restituito la fotografia della situazione sul territorio, seppur lentamente, qualcosa inizia a cambiare. Dalla lettura dei numeri emerge che il trend delle imprese femminili in Puglia è in crescita.

Negli ultimi sette anni, ne risultano 1.749 in più: si è passati dalle 77.330 imprese attive del 2015 alle 79.079 al 30 settembre di quest’anno.

L’andamento, pari al +2,3 per cento, è migliore rispetto a quello nazionale, fermo al +1,7 per cento.

Tuttavia, le differenze all’interno della stessa regione sono importanti: nei sette anni presi in esame, Foggia – seconda provincia dopo Bari per numero totale di imprese femminili attive – è l’unico territorio nel quale si è registrata una lieve flessione, pari a -0,8 punti percentuali (139 le imprese cessate). Per Bari si documenta un tasso di crescita dell’1 per cento, dunque inferiore alla media nazionale e regionale (+290 imprese). Tasso di crescita costante a Taranto, è pari al +3,4 per cento ; a Brindisi è del +4,9 per cento; a Lecce del +6,2 per cento.