Lecce, Ceesay: “Gol e salvezza: voglio questo dal nuovo anno”

LECCE – La sfida contro la Lazio è ormai dietro l’angolo. Il digiuno di Serie A sta per terminare e le squadre del massimo campionato di calcio hanno messo energie nelle gambe per poter partire forte. “Stiamo lavorando per preparare la partita contro la Lazio, non è una sfida semplice – ha detto l’attaccante del Lecce Ceesay nella conferenza stampa di questa mattina -. Prima della sosta stavamo facendo bene, abbiamo vinto anche contro la Sampdoria e stiamo cercando di ripresentarci al meglio per il riavvio del campionato e continuare sul nostro percorso”.

Alla sua prima stagione in Italia l’attaccante gambiano ha realizzato tre gol in 15 partite. “Il calcio italiano non è facile. Già quando lo guardavo in tv mi ero fatta questa idea. Sto cercando di migliorare personalmente, ma pure per aiutare la squadra ad esprimere al meglio il proprio gioco. Io sicuramente devo migliorare nel controllo del pallone. Qui senti di più la fisicità del difensore avversario e io sono chiamato pure a lavorare per la squadra”.

Non è stato facile l’approccio dell’ex Zurigo con la Serie A italiana diversa dal campionato svizzero in cui era abituato a marcature più soft da parte dei difensori, ma al suo nuovo pubblico si è presentato subito con un gol, alla prima giornata, al Via del Mare, contro l’Inter. Su quindici partite dieci le ha giocate da titolare. Nelle ultime tre sfide prima della sosta, invece, è partito dalla panchina. Il tecnico Baroni gli ha preferito Colombo, il quale ha segnato contro Udinese e a Genova contro la Sampdoria.

“Con Colombo c’è un buon rapporto. Quando sa che devo giocare io mi incoraggia a fare bene e lo stesso faccio io con lui. Lui è un ragazzo molto calmo. Penso che sia lo spirito giusto per una squadra”.

In città si trova bene e l’affetto dei tifosi hanno reso il suo ambientamento meno complicato. “Mi trovo bene, anche mia moglie si trova bene. Si sente l’affetto della gente, anche quando cammini per strada i tifosi mi fermano per fare le foto”.

A Salerno ha segnato il suo secondo gol italiano finalizzando un’azione che esalta meglio le sue caratteristiche. “Sto cercando di inserirmi bene nel gioco di Baroni. Il gol contro la Salernitana è stato bello, quel tipo di sviluppo dell’azione esalta le mie caratteristiche. Devo fare di più, ma non bisogna cercare sempre la profondità, ci sono altri aspetti da curare, come la fase difensiva. Tuttavia spero di fare tanti gol come quello di Salerno”.

Questi primi cinque mesi in Italia sono stati positivi, ma può sicuramente migliorare. Non segna dal 17 ottobre, gol alla Fiorentina. Da gennaio si riparte e il traguardo a cui pensa è solo quello della salvezza con il Lecce. “Mi sto concentrando sulla prossima partita, vedremo cosa mi porterà il nuovo anno. Intanto qui sono contento e voglio fare bene, e salvarmi con il Lecce in Serie A”.