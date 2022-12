“La destagionalizzazione è solo una chimera. Serve programmazione”

SALENTO – Festività ormai alle porte, 17 milioni di italiani sono pronti a mettersi in viaggio. Hotel, b&b e strutture ricettive provano così a rimettersi a regime. In Puglia la richiesta c’è ma non sempre corrisponde ad un reale contatto tra visitatori, turisti e strutture ricettive. Ci sono dei passaggi a vuoto che bisogna necessariamente colmare. Mancherebbe una proposta turistico invernale. Senza una vera e propria cabina di regia destagionalizzare diventa impresa ardua. Cercare responsabilità o ruoli ben definiti non è difficile, il difficile semmai è trovare una soluzione. La presidente dell’associazione B&B Francesca Leone, non usa mezzi termini e va dritta al cuore del problema.