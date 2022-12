“Insieme in…canto a Cerrate”, come celebrare la bellezza con la musica

CERRATE – Come meglio celebrare la bellezza dei luoghi che ci circondano, se non attraverso la musica? È proprio per questo che l’Ufficio scolastico Ambito territoriale di Lecce, insieme al FAI – Fondo per l’ambiente italiano – hanno promosso un’iniziativa presso l’Abbazia di Santa Maria a Cerrate, che si propone di valorizzare, nell’ottica di una scuola multietnica e multiculturale, la pratica musicale come momento di piena inclusione delle diversità e aggregazione tra pari e al contempo riscoprire borghi, piazze e monumenti di interesse storico e culturale del territorio. E lo spettacolo organizzato dalle scuole primarie e secondarie con le canzoni natalizie è l’occasione perfetta per festeggiare gli studenti, i luoghi e naturalmente, il periodo. La manifestazione, infatti, si è articolata in momenti culturali e musicali ispirati ai temi del Natale, della pace e dell’inclusione. Il progetto si chiama “Le Scuole In…Cantano Borghi. Insieme IN…CANTO a Cerrate”. Gli studenti degli Istituti scolastici del nord Salento, sono stati accolti nella meravigliosa cornice dell’Abbazia, hanno avuto modo di visitarla e scoprirne tutta la sua bellezza. E poi, via alle esibizioni! “Jingle Bells”, “We Wish You Merry Christmas”, cantate dai più piccoli della scuola primaria; gli intermezzi del coro, di un violinista e di un pianista della scuola secondaria e la lettura di un testo poetico seguito da una riflessione sul Natale delle classi quinte. Il risultato, una splendida giornata, all’insegna della scoperta del territorio, in tutta la sua bellezza, tra una canzone natalizia e l’altra!

