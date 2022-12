HDL Nardò a Chiusi per continuare a stupire, palla a due alle ore 20

Serie A 2 di basket in campo per la prima giornata del Girone di ritorno di un campionato sempre più emozionante che inizia a delinearsi svelando quelle che sono le reali capacità delle squadre.

HDL Nardò, dopo un avvio di stagione a singhiozzo ha trovato la sua dimensione allontanandosi dalla zona bassa della classifica e mancando per soli due punti l’approdo nella Final Eight di Coppa Italia.

In quest’ultima partita del 2022 i neretini fanno visita al Chiusi ed arrivano al Pala Pania sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria interna con Udine, squadra costruita per vincere il campionato.

Coach Gennaro Di Carlo si porterà dietro fino alla fine il dubbio Stojanovic, acciaccato, e quindi dovrà decidere se rischiarlo oppure no, nel caso non dovesse scendere sul parquet al suo posto giocherebbe Vasl; mentre sarà ancora assente il lungodegente Ceron.

C’è grande attesa per vedere ancora all’opera il campione statunitense Russ Smith che continua a regalare prestazioni con la P maiuscola in ogni gara ed è riuscito a dare a Nardò quel quid in più che le mancava. Appuntamento al Palazzetto di Chiusi, palla a due alle ore 20.