Brindisi con Scafati nel mirino, bisogna voltare pagina

BRINDISI – Voltare pagina senza voltarsi indietro e guardare avanti perché non tutto è perduto; Happy Casa Brindisi deve superare immediatamente l’amarezza per la sconfitta subita a Treviso e deve proiettarsi a lunedì sera al PalaPentassuglia arriverà la Givova Scafati, la gara inizierà alle 19.30 ed è l’ennesimo banco di prova per il team di Vitucci che ancora una volta deve ricominciare e deve ritrovare l’ottimismo giusto per ripartire. Questa stagione ormai prosegue sull’altalena dei risultati ma la Final Eight di Coppa Italia e alla portata e sarebbe gravissimo lasciarsi sfuggire la ghiotta occasione di partecipare all’importante kermesse torinese di metà febbraio.

Nell’amichevole pre campionato giocata sui legni del Pala Wojtila di Martina Franca, Happy Casa Brindisi, il 24 settembre scorso, Happy Casa superò Givova Scafati per 95-91.

I campani arrivano nel Salento con 8 punti, appena due meno dei salentini e venderanno cara la pelle.

Brindisi però ha dalla sua parte un palazzetto che pullulerà di passione, quella passione che rende la città adriatica e il basket un tutt’uno.

Per la gara con Scafati Vitucci dovrebbe recuperare Mezzanotte ed avere al meglio anche Mascolo.

Guardando la classifica è facile accorgersi che per adesso l’unica squadra ad aver staccato il biglietto per la Final Eight, che si giocherà a Torino, è la Virtus Bologna che primeggia con 20 punti, mentre Milano e Tortona che ne hanno due in meno sono pronte ad acquisire la matematica certezza. Poi resteranno 5 posti liberi e se li giocheranno Derthona che ha 16 punti, Trento, VL Pesaro e Varese che ne hanno 14, mentre Venezia ne ha 12 e poi ci sono tre squadre a 10 e cioè Brindisi, Sassari e Brescia.

I giochi sono ancora aperti ma la Stella del Sud deve vincere altrimenti complicherebbe la corsa, rischiando di restare con l’amaro in bocca e la stagione diventerebbe veramente da dimenticare.