LECCE – I vigili del fuoco si trasformano in Babbo Natale per portare i doni ai bimbi del Fazzi: in mattinata uno di loro si è calato dal tetto dell’ospedale per poi raggiungere i piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria e di Chirurgia Pediatrica.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Cuori e Mani aperte”, è stata possibile grazie alla collaborazione del Reparto SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco.