Ecco il vademecum della polizia contro le cyber-truffe di Natale

LECCE – Con il dilagare della tecnologia anche negli acquisti, sempre più spesso le persone si affidano alle soluzioni on line. Nel periodo natalizio, a causa delle lunghe e snervanti code nelle attività commerciali in molti si ritrovano a scegliere e ad ordinare i loro regali tramite siti di e-commerce, in quanto decisamente più “comodi” e spesso, molto più vantaggiosi dei loro concorrenti fisici. Ma attenzione non ci sono solo vantaggi perchè l’insidia può essere dietro l’angolo. L’oceano dell’ e-commerce offre infatti un vastissimo numero di truffe ai danni dei poveri malcapitati che, in buona fede, ogni giorno abboccano alle esche piazzate dai temuti bracconieri del web. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale della Puglia offre, con un vademecum, una bussola per navigare in sicurezza e tranquillità nelle nel mondo delle spese natalizie. Nei primi undici mesi di quest’anno la Polizia Postale ha trattato più di 14.000 casi di truffe online di cui oltre il 60% è costituito, come tipologia, proprio dalle truffe in commercio elettronico. Come evitare questi raggiri e queste truffe? Basta un pizzico di attenzione e tenere a mente alcuni preziosi consigli forniti dalla polizia. Intanto il primo consiglio è quello di usare software e browser completi ed aggiornati. In seguito dare la preferenza a siti certificati o ufficiali. Ricordarsi che un sito deve avere gli stessi riferimenti di un vero negozio. Leggere sempre i commenti e i feedback di altri acquirenti per verificare l’attendibilità del venditore o del prodotto. Su smartphone o tablet utilizzare le App ufficiali dei negozi online. Utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili. Non cadere nella rete del phishing e/o dello smishing. Non dimenticarsi che un annuncio ben strutturato è più affidabile. A questi suggerimenti si aggiungono poi le considerazioni personali che non possono non tenere presente che “non sempre…. è sempre un buon affare” e infine non fidarsi necessariamente.