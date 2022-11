Tennis A2, Maglie sempre primo dopo il pareggio contro ATA Trentino

LECCE – Nella quinta giornata del campionato di A2 di tennis il Circolo Tennis di Maglie pareggia nel difficile scontro diretto con l’ATA Trentino 3 a 3 conservando il primato in classifica.



Per i magliesi sono scesi in campo il francese Blancaneaux, Ornago, Bagnolini e Mencaglia. Capitani Leo, Baglivo e Crepaldi ancora tenuto precauzionalmente a riposo.

L’ATA Trentino ha schierato Lenz, Vedovelli, Ferraroli e Galvani.

Nei singolari vittorie dei magliesi Ornago su Vedovelli per 6-2 6-1 e Blancaneaux su Lenz per 6-3 6-3. I padroni di casa vincono con Ferraroli su Mencaglia 7-6 6-3 e Galvani su Bagnolini per 6-3 6-3.

Pareggio nei doppi con i magliesi Ornago e Blancaneaux che superano la coppia Ferraroli Galvani per 6-2 6-2, e vittoria dei trentini Lenz e Vedovelli su Mencaglia e Bagnolini per 7-5 6-4. In quest’ultimo doppio si è sperato nel colpaccio con entrambi i set chiusi sul filo di lana a favore dei trentini.

Gli altri incontri del girone sono terminati con il pareggio del Piazzano Novara sul Match Ball Siracusa per 3 a 3 e la vittoria del Baratoff Pesaro sull’Albinea per 4 a 2 che permette ai pesaresi di raggiungere il CT Maglie al vertice della classifica.

In classifica, anche se a pari punti, il CT Maglie mantiene il primato grazie alla differenza degli incontri vinti, 15 contro i 14 del Baratoff, e domenica prossima 20 novembre i marchigiani saranno ospiti dei magliesi nella sfida spareggio per il primo posto.

“Ottima prova della squadra per aver ottenuto un risultato positivo contro un avversario ostico e con un organico di alto livello – ha dichiarato il dirigente del CT Maglie, Antonio Baglivo. Peccato per la la mancata vittoria, sfiorata nell’ultimo doppio, che ci avrebbe ancor più distanziato dalle dirette inseguitrici. Felici per un ritrovato Ornago che sembra aver risolto i suoi problemi fisici vincendo il suo singolare e il doppio con Blancaneaux”.