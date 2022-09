Asilo nido Angeli di Beslan, “progetto terminato”: bimbi e operatori in bilico

LECCE – Quella dell’asilo nido Angeli di Beslan, in via Casavola a Lecce, è una storia lunga e complicata, che adesso rischia di arenarsi su un nuovo ostacolo.

Chiuso nel 2012 per problemi manutentivi, nonostante fosse di recente costruzione, fu riaperto nel 2018. Il Comune di Lecce ottenne un finanziamento di 380mila euro nell’ambito del “Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti”. L’impiego di quendi fondi consentì la piena agibilità della struttura e l’adeguamento dell’arredo a norma.

Oggi il progetto, portato avanti dalla coperativa Orsa con sede legale nel nord Italia, è però terminato di pari passo ai fondi vincolati a quest’ultimo.

La conseguenza è presto detta: trentatré bambini e altrettante famiglie, che sino ad ora hanno potuto usufruire di un servizio essenziale anche a costi ragionevoli, si ritrovano in bilico. L’attività, dal 31 di giugno, è stata stoppata: non si sa se e quando potrà ripartire.

Sono decine le segnalazioni che hanno raggiunto dillo a telerama: genitori che chiedono chiarezza e che non vorrebbero rinunciare al servizio. A ciò si aggiunge la preoccupazione degli operatori impiegati nella struttura, il cui futuro è al momento incerto.

La questione, nelle scorse ore, è diventata anche oggetto di polemica politica. La consigliera d’opposizione Adriana Poli Bortone parla di “sperpero di fondi a danno di famiglie leccesi e dipendenti, proprio ora che la struttura pubblica è stata autorizzata ad accogliere 47 bambini,14 in più rispetto a quelli già frequentanti, viene chiusa sino a data da destinarsi“.

Risale proprio ai giorni scorsi l’annuncio di Palazzo Carafa sulla ristrutturazione di un altro immobile comunale, in via San Massimiliano Kolbe, per un altro asilo nido. Su questo Poli Bortone è netta: “puntare su altre strutture e chiudere nel frattempo quelle già attive – dice – non alcun senso“.