Torino – Lecce: arbitra Manuel Volpi di Arezzo

La gara Torino – Lecce, valida per la 5^ giornata del campionato di serie A, in programma lunedì 5 settembre alle ore 20.45, sarà arbitrata da Manuel VOLPI di Arezzo che sarà coadiuvato da Valerio VECCHI di Lamezia Terme e Gaetano MASSARA di Reggio Calabria; Quarto Ufficiale Ermanno FELICIANI di Teramo. In sala video, al VAR Paolo MAZZOLENI di Bergamo e assistente VAR Stefano LIBERTI di Pisa.

Di seguito si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 5ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 Settembre.