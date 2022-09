Caro energia, aumenti da brivido: appello al ritorni di Mister Prezzi

SALENTO – L’allarme è nei numeri. Quelli sul caro energia, illustrati del presidente provinciale di ADOC Alessandro Presicce, scattano una fotografia tanto nitida quanto allarmante sulla situazione attuale. Una previsione da brivido investe l’inverno 2022, con le fonti alternative al gas, come pellet e legna, che pure raddoppiano il costo.

Prima la pandemia, poi il conflitto russo-ucraino e, adesso, l’inflazione. Impossibile e ingiusto confidare nel solo buon senso del Consumatore. Dalla politica, adesso, ci si aspetta di più e subito.

L’associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori, dal canto suo, schiera una prima proposta: il ritorno, questa volta in modo serio e sistematico, del Garante per la sorveglianza dei prezzi, figura istituita per la prima volta in Italia dalla Legge finanziaria 2008. Tradotto: un arbitro in grado di sfilare il cartellino rosso a fronte di speculazioni.

In attesa di una soluzione istituzionale in grado di arginare l’emergenza, il motto è “aiutati che Dio t’aiuta”. Ecco perchè anche le piccole accortezze quotidiane, apparentemente ininfluenti, possono invece dar respiro al portafogli. “Un esempio su tutti – dice Presicce – riducendo di un solo grado il riscaldamento nelle nostre case, si genera un risparmio tra l’8 e il 10%”.

