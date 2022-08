Rincari gas, “sconto in bolletta per i salentini”

PUGLIA- La Basilicata abbatte le bollette del gas dei lucani, la Puglia no. Per questo dal Consiglio regionale si levano le voci affinché anche qui i cittadini abbiano un riscontro concreto dopo aver dovuto accettare la presenza del gasdotto.

Una mozione, sul punto, è stata presentata dal capogruppo de La Puglia Domani, Paolo Pagliaro. “Considerato l’aumento del 160% del costo di gas e luce registrato nell’ultimo anno, e l’ulteriore impennata annunciata dall’Arera nell’ultimo trimestre 2022, è necessario intervenire con misure urgenti per dare sostegno alle nostre famiglie, che non riescono più a far fronte al pagamento delle bollette” ha spiegato. Va in questa direzione la mozione presentata per impegnare la Giunta regionale ad attivarsi per un immediato negoziato con le società Tap e Snam, affinché i 50 milioni di euro destinati al Salento a titolo di ristoro per il passaggio del gasdotto Tap, vengano resi subito disponibili. Ma non solo perché il presidente del gruppo chiede anche ulteriori risorse. L’obiettivo – spiega – è esentare i residenti salentini dal pagamento della componente energia delle bollette del gas, a partire da ottobre 2022 quando sono previsti ulteriori rincari”.

Delle quattro voci che pesano sulla bolletta, materia prima, trasporto e gestione, oneri di sistema e imposte per Pagliaro si potrebbe intervenire su quest’ultima, riducendo l’aliquota applicata dalla Regione Puglia. Mentre però la Basilicata ha accettato i ristori, la situazione qui è diversa. Nelle audizioni delle due società dello scorso giugno, era emerso l’impegno a erogare i ristori ma su questo c’era ancora l’opposizione della passata amministrazione di Melendugno.

Ora dunque serve tessere le fila del discorso per dirottare i 50 milioni sulle bollette dei cittadini. Dello stesso tenore la richiesta avanzata dal collega della maggioranza, Fabiano Amati, Pd. “Penso sia congruo ottenere gas gratis da Tap-Snam, quale corrispettivo per le compensazioni ambientali derivanti dal gasdotto e che purtroppo – ha detto ancora – ci siamo sempre rifiutati di ottenere a causa di un’ideologia no-a-tutto.

Nei prossimi giorni – ha annunciato il democratico – approfondirò l’argomento nei suoi dettagli e promuoverò audizione delle società energetiche operanti in Puglia, al fine di predisporre una proposta di legge così da alleviare la tragedia delle bollette salate che pende sul capo dei pugliesi”.