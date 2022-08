Ultimo weekend di agosto all’insegna dell’esodo

PUGLIA – Weekend da bollino rosso, traffico intenso sulle principali arterie stradali. E’ iniziato in queste ore il primo grande rientro, dopo le prime ripartenze dello scorso fine settimana. Code ed incolonnamenti soprattutto sulla SS16

E’ controesodo estivo per le migliaia di vacanzieri che in queste ore rientrano nelle loro regioni di provenienza. Il flusso sarà intenso per tutta la domenica, qualche spostamento previsto anche nella giornata di lunedì. A coincidere e determinare il traffico intenso sulle due tangenziali di Lecce, e sulla ss16 Lecce- Brindisi la concomitanza dei rientri del fine settimana e di chi ha trascorso un periodo si vacanza più lungo nei nostri territori ha creato non pochi incolonnamenti . Traffico rallentato anche sulla 101 Lecce – Gallipoli. E’ la fotografia che si ripete di anno in anno e che per fortuna ha creato solo traffico e incolonnamenti, come nelle previsioni.

E’ il secondo controesodo, dopo quello dello scorso weekend sulle nostre strade . E per queste ore la situazione rimarrà stabile. La statale 16 sara la più trafficata. Le tratte interessate saranno le principali arterie in direzione Nord. Anas prevede il maggior flusso nella giornata di domenica, ma il risveglio di sabato ha ben spiegato quali siano le premesse.

E se da un lato ci sono le grandi partenze, se è iniziato il secondo fine settimana di rientro dalle vacanze, non manca chi preferisce iniziarle dopo le settimane centrali d’agosto. Si regitra, infatti, traffio, ma solo leggermente al di sopra della norma anche in entrata.

La situazione è costantemente monitorata dalla Forze dell’Ordine dalla centrale operativa della Polizia Stradale e dalla Polizia Locale.