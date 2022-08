Dilloatelerama: rifiuti e impronte dentali. Masseria La Tenente come una discarica

COPERTINO – Una discarica a cielo aperto. Sedie rotte, tubi, pneumatici, giocattoli per bambini e secchi pieni di impronte dentali. È questo lo stato di estremo degrado e abbandono in cui versa Masseria La Tenente a Copertino, bene confiscato nel 2014 alla criminalità organizzata e affidato al Comune con lo scopo di destinarlo a finalità sociali. Vincitrice del bando per la gestione dell’immobile, indetto da quest’ultimo, è stata la Caritas Diocesana che ha presentato un progetto attraverso la fondazione “Fare oggi”. Progetto che ha ottenuto il finanziamento della Regione Puglia.

Ma i fondi – come ha spiegato Don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli – non sono ancora stati erogati e nessun intervento è stato ancora effettuato. Ma comunque, anche dopo, la rimozione di questi rifiuti non spetterà a Caritas. Al momento, perciò, come testimoniano le foto e i video che state vedendo, inviati da una telespettatrice alla nostra rubrica “dilloatelerama”, nessuno si occupa di questa proprietà: l’impressione è, anzi, che sia finita nel dimenticatoio. Immense campagne costellate da ammassi di rifiuti di ogni genere, tra cui spuntano i numerosi secchi contenenti impronte dentali, sulle quali, tra l’altro, si legge anche il nome di medici e studi dentistici.

E ancora, passeggiando con il cane, la telespettatrice ha ripreso, tra alberi secchi ed erba incolta, bottiglie di plastica e di vetro e sacchi di spazzatura. A regnare, sovrana e incontrastata, è per adesso è solo l’inciviltà.

Giorgia Durante