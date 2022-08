NBB, Perkins può essere un leader. Da domani ritiro in Molise

BRINDISI – Entusiasmo e tanti volti nuovi per la Happy Casa Brindisi che si prepara a partire per il ritiro in Molise, dove alloggerà al Centrum Palace Hotel di Campobasso fino al 4 settembre, allenandosi presso le strutture del resort e sarà ospite della squadra femminile della Molisana Magnolia Basket, con la quale ci saranno degli allenamenti congiunti.

Ultimi allenamenti sui legni del PalaPentassuglia e da domani tutti in Molise.

Dunque Vitucci tiene caldi i motori del nuovo roster formato dall’ala-pivot Jordan Bayehe, il play-guardia Bruno Mascolo, gli esterni Jonaas Riisma e Marquise Reed, le ali Dikembe Dixson, Jason Burnell, Andrea Mezzanotte e Junior Etou e si aggregherà al gruppo, direttamente in Molise, il play statunitense Ky Bowman che porta con sé l’esperienza maturata in NBA; un roster di cui fa parte anche D’Angelo Harrison che lavora per recuperare dall’infortunio al tendine d’Achille che insieme a Nick Perkins rappresenta il filo di continuità col passato.

Ed è proprio Perkins che prenderà per mano la squadra accompagnandola, con il suo carisma, in questo nuovo inizio fatto di lavoro e sudore per creare quell’amalgama giusta per affrontare campionato italiano e Europa.

Il cammino di avvicinamento agli appuntamenti ufficiali è ricco di impegni amichevoli molto interessanti: il 3 settembre, Happy Casa Brindisi giocherà con GeVi Napoli a Campobasso, presso La Molisana Arena; il 4 settembre di nuovo sul parquet per affrontare Givova Scafati a Scafati, al PalaMangano. E si chiuderà così la fase del ritiro. Poi il rientro in sede dove il 9/10/11 settembre si giocherà l’undicesimo Memorial Elio Pentassuglia a Brindisi, in un triangolare con i montenegrini del Mornar Bar e Gevi Napoli. Infine ultime due amichevoli programmate: il 17 settembre sui legni del Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce sfida con Reggio Emilia, poi l’impegno con Givova Scafati a Martina Franca, il 24 settembre presso il PalaWoityla.

M.C.