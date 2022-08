Elezioni politiche: ecco tutte le liste in campo

PUGLIA- Chiuse le liste dei partiti pronti a sfidarsi nelle urne il 25 settembre prossimo, quando gli italiani saranno chiamati a votare i loro rappresentati in Parlamento per la nuova legislatura. Tra bocciature e new entry, vediamo dunque quali sono i nomi che saranno presentati in Corte d’Appello nelle liste dei candidati per collegi uninominali e listino proporzionale.

Per Forza Italia nel collegio Brindisi- Lecce – Galatina sarà Mauro D’Attis a guidare con l’uninominale la coalizione, prendendo anche il primo posto nel listino, seguito da Matilde Siracusano, l’europarlamentare Andrea Caroppo e Filomena D’Antini. Nel collegio di Molfetta spunta il nome di Rita Dalla Chiesa seguita da Boccardi. E ancora nella lista plurinominale del Senato rispuntano i nomi di Lucia Ronzulli, Dario Damiani, Laura De Mola e Mario Antonio Ciarambino.

Consegnate le liste della LEGA che vedrà schierati in Puglia lo stesso leader Matteo Salvini insieme al senatore Roberto Marti, coordinatore regionale del partito, è candidato al Senato nel collegio uninominale di Lecce. Sempre per il Senato, nel collegio plurinominale Puglia, schierata la deputata Anna Rita Tateo, in lista al secondo posto. Il sottosegretario Rossano Sasso rappresenterà la Lega e il centrodestra nel collegio uninominale per la Camera dei deputati di Altamura. Ma in prima linea anche tre dei quattro consiglieri regionali del partito: dal capogruppo Davide Bellomo a Joseph Splendido e Giacomo Conserva insieme all’imprenditore Toti Di Mattina.

Politici ma anche imprenditori e società civile per le liste di Fratelli d’Italia che vede in campo Giorgia Meloni come capolista alla Camera nel collegio 2 della Puglia, quello di Bari, l’eurodeputato Raffaele Fitto invece sarà capolista a Lecce, collegio 4. Fratelli d’Italia in Puglia schiera i big del partito alle prossime elezioni. Gli altri capolista alla Camera sono Giandonato Lasalandra e il deputato uscente Marcello Gemmato. Al Senato, invece, capolista è il senatore piemontese Giovanbattista Fazzolari, al secondo posto Isabella Rauti, al terzo il capogruppo in Consiglio regionale, Ignazio Zullo. Candidati anche il consigliere comunale Filippo Melchiorre, il consigliere regionale Antonio Gabellone, terzo nel listino bloccato leccese, e Saverio Congedo che si misura nel collegio uninominale nord leccese alla Camera.

Per il MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte è capolista alla Camera nel collegio plurinominale di Foggia e Bat. Nel collegio Puglia 4 (Brindisi e Lecce) ci sono il coordinatore pugliese del M5S, Leonardo Donno, la deputata uscente Valentina Palmisano, l’attivista Luca Macavero e Annalisa Urso. Per l’uninominale alla Camera saranno candidati Marco Pellegrini, Fabrizio Marrazzo, Angela Anna Bruna Piarulli, Nicola Grasso, Alberto Claudio De Giglio, Beatrice Ottaviani, Salvatore Giuliano, Anna Grazia Angolano, l’ex magistrato Francesco Mandoi e Marina Zela. Candidati al senato, per il plurinominale: l’ex senatore Mario Turco, Gisella Naturale, l’ex consigliere regionale Antonio Trevisi e Maria Lorusso. Candidati, invece, all’uninominale per il senato: Gisella Naturale, Michele Coratella, Maria La Ghezza, Roberto Fusco e Antonio Trevisi.

Il Partito Democratico ha invece annunciato da giorni i nomi dei capilista, tra cui ci sono anche la scienziata barese Luisa Torsi e l’epidemiologo Pierluigi Lopalco. Il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, il deputato e segretario del Pd, Marco Lacarra, il deputato Ubaldo Pagano, il capogabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi: sono loro i capilista alla Camera per la coalizione Pd-Sinistra e Verdi in Puglia. Al Senato, invece, capolista l’ex ministro Francesco Boccia, confermato il quarto posto per la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone. Per quanto riguarda i collegi uninominali, spicca il nome di Laura Torsi, mentre a Lecce quello di Lopalco. Tra i candidati anche l’assessore Anna Grazia Maraschio e Sebastiano Leo

La ministra per il Sud Mara Carfagna sarà invece capolista in tutti i collegi plurinominali della Camera in Puglia per Azione e Italia Viva. Nel collegio Puglia 2 (Molfetta – Bari) c’è Massimo Cassano (dg dell’Arpal Puglia) con Patrizia Dell’Acqua e Pasquale Del Vecchio; nel collegio plurinominale Puglia 3 Altamura – Taranto sono candidati il consigliere regionale Massimiliano Stellato, Anna Maria Gentile e Nicola La Greca; nel Puglia 4 (Brindisi – Lecce Galatina) ci saranno Antonio Buccoliero, Ada Fiore e Massimiliano Santoro. Nel collegio plurinominale del Senato sarà capolista la viceministra per le Infrastrutture, Teresa Bellanova, seguita da Nunzio Angiola, Nunzia Cinone e Lorenzo Frattarolo. Mentre, nei collegi uninominali per la Camera ci saranno Angelo Di Lena (Taranto), Antonietta Curlo (Brindisi), Soave Alemanno (Lecce) e Ada Fiore (Galatina). Nei collegi uninominali del Senato sono candidati Nunzia Cinone (Bari), Nicola Bruni (Taranto) e Alfredo Pagliaro (Lecce).

Gianluigi Paragone è capolista alla Camera per Italexit nel plurinominale a Lecce, collegio Puglia 4. Gli altri capolista sono Carmela Maria Elisabetta La Notte (Foggia); Maria De Gennero (Bari), Mariantonella Rizzo (Taranto). Al Senato, capolista al plurinominale è Raffaele Cesario.

Per Unione Popolare candidata a Bari alla Camera la storica attivista e insegnante, Tonia Guerra.

Per Italia Sovrana e Popolare, Palmo Antonio Mosaico capolista al Senato nel plurinomimale; alla Camera i capilista sono Mario Gallo, Giovanna Coricciati, Domenico Conversa e Antonella D’Angeli. Sono questi gli “alfieri” scelti da Italia sovrana e popolare in Puglia per le prossime elezioni. Nei collegi uninominali, invece, al Senato ci sono anche Cosimo Massaro e Nicola Di Gennaro; alla Camera Roberto De Rosa, Donatella Bellomo e Vincenzo Stellaccio.